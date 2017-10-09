Депутат: Сказанное о ликвидации института представительства на всех судебных тяжбах - выдумки

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В изменении, предложенном в гражданское законодательство Азербайджана, не предусматривают ликвидацию института представительства.

Об этом Report сказал член комитета правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов.

Он отметил, что в изменении речь идет о замене в ряде судебных тяжб представительского института институтом адвокатуры: "Есть такие судебные процессы, где участие адвоката необходимо. Потому что с точки зрения юридического профессионализма представитель не может справиться с этой работой. Представительский институт сохраняется, то есть каждое юридическое лицо может отправить своего сотрудника на судебный процесс в качестве представителя".

Депутат отметил, что при рассмотрении дел в кассационной инстанции, т.е. Верховном суде, участие представителя допускаться не будет: "Потому что, как все знают, Верховный суд не рассматривает дела по их сути".

Напомним, что на заседании комитета правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса были рассмотрены проекты изменений в Гражданский кодекс, Административно-процессуальный кодекс, а также закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности". Было отмечено, что внесенные в эти законопроекты изменения органически связаны друг с другом. Было выделено, что судебный опыт показывает, что большинство поступающих заявок составлены непрофессионально. Это ведет к затягиванию процесса, увеличению финансовых затрат, увеличению рабочей нагрузки. Сделанное в законодательство изменение создает необходимость в развитии адвокатской деятельности и увеличении в стране количества адвокатов. В социальных сетях же распространилась информацию о полной ликвидации института представительства.