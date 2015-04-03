Депутат: Силы, объединенные в антиазербайджанскую коалицию, накануне Европейских игр не смогут добиться желаемого

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ “Азербайджан впервые является хозяином первых Европейских игр. Неоспоримым является тот факт, что накануне игр силы, объединенные в антиазербайджанскую коалицию, начнут клеветническую кампанию против Азербайджана. Однако я хочу сказать им, что они не добьются желаемого". Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Фазаил Агамалы.

По его словам, эти силы не смогут добиться желаемого накануне Европейских игр: "Во время проведения в стране песенного конкурса Eurovision в 2012 году они также пытались совершить провокации, однако не смогли добиться желаемого. Учитывая это, накануне проведения игр мы мобилизуем все наши возможности. Я призываю наш народ вместе оказать сопротивление этим силам".

Депутат Фазиль Мустафа напомнил, что 24 апреля в Армении и других странах пройдут мероприятия по случаю годовщины так называемого "геноцида армян": "В этот период мы должны дать армянам достойный ответ. Мы должны реализовать конкретный политический план. Турки предприняли правильный шаг, запланировав в этот период празднование 100-летия битвы при Чанаккале. Мы также должны отметить 100-летие битвы при Чанаккале в Азербайджане. Таким образом, мы организуем фейерверки в Баку, и в то же время продемонстрируем солидарность с турками".