Депутат: Ряд государств предпринимает попытки вмешательства в политические процессы в Азербайджане

"В настоящее время под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан вступил в новый и решающий этап. В этот период должна быть еще более укреплена наша победа в Отечественной войне, сохранены стабильность, единство и солидарность, успешно продолжены

"В настоящее время под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан вступил в новый и решающий этап. В этот период должна быть еще более укреплена наша победа в Отечественной войне, сохранены стабильность, единство и солидарность, успешно продолжены политические реформы, усилен диалог между политическими партиями".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, на нынешнем этапе каждый гражданин и политическая партия должны полностью осознавать свою ответственность, усердно работать для развития страны, укрепления государственности и независимости: "Анализируя текущую ситуацию, можно сказать, что в диалоге с политическими партиями в Азербайджане наступил новый этап. В связи с этим особое значение имеет создание в Администрации президента отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью. За короткий промежуток времени отделу удалось наладить деловые связи с действующими в Азербайджане политическими партиями. Структура регулярно организует встречи с действующими в стране политическими партиями, проводит обсуждения по волнующим их вопросам".

Дж.Мамедов подчеркнул, что впереди еще ряд важных вопросов, которые предстоит решить: "Диалог с политическими партиями имеет особое значение с точки зрения сохранения единства и солидарности. В настоящее время мы все еще наблюдаем попытки ряда государств вмешиваться в политические процессы в Азербайджане. Они ожидают появления благоприятных условий, но им ничего не удастся сделать. Несомненно, со временем связи между политическими партиями приобретут еще более интенсивный характер. Текущие процессы в нашей стране, а также в регионе делают эту интенсивность необходимой. Для этого в Азербайджане есть решительная воля и принципиальная позиция".