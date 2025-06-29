Депутат: Российская полиция ведет себя как преступная группировка, а Кремль молчит

Отказ российских официальных лиц комментировать ужасный акт жестокости в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге резко контрастирует с предельно лояльным отношением Баку к русским, проживающим в Азербайджане.

Отказ российских официальных лиц комментировать ужасный акт жестокости в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге резко контрастирует с предельно лояльным отношением Баку к русским, проживающим в Азербайджане.

Об этом Report заявил депутат Вугар Искендеров.

По его словам, несмотря на очень хорошие личные отношения между президентами Азербайджана и России, определенные силы в РФ всеми способами пытаются испортить отношения между двумя государствами:

"После авиакатастрофы вблизи Актау, а также распространения утверждений о якобы осуществленных Азербайджаном кибератаках, полных ненависти клеветнических высказываний группы "экспертов" на российских государственных каналах против Азербайджана, ясно показывает нам суть этих намерений.

По данному вопросу соответствующие заявления были сделаны Министерством иностранных дел Азербайджана и различными международными экспертами. Многие призывали не портить двусторонние отношения".

Депутат отметил, что эти события являются результатом целенаправленной политики:

"Эти процессы не случайны, и, похоже, о них осведомлены на высшем уровне. Инцидент в Екатеринбурге также является частью этой цепочки. Государственные органы – сотрудники правоохранительных и силовых структур действовали не в рамках закона, а жестоко выводили азербайджанских граждан из их квартир, как преступников, присваивали их вещи, деньги, мобильные телефоны. То, что правоохранители, обязанные защищать людей от злоумышленников, сами действуют как преступные группировки, уже стало опасной тенденцией. Это абсолютно неприемлемо".

В. Искендеров подчеркнул, что Российская Федерация должна положить конец этим беззакониям на федеральном уровне:

"Краткий и несерьезный ответ Захаровой на ноту МИД Азербайджана неудовлетворителен. По этому вопросу должно быть дано более широкое и обоснованное разъяснение. Наше требование заключается в том, чтобы сотрудники правоохранительных органов, причастные к этим преступлениям, были привлечены к уголовной ответственности. Причины ясны: растущий международный авторитет Азербайджана, независимая внешняя политика и постоянно растущий авторитет президента Ильхама Алиева на глобальном уровне. Усиление позиции Баку на международной арене вызывает беспокойство у некоторых кругов, и они различными способами пытаются замедлить это развитие, ослабить его. Этого нельзя допустить".

В. Искендеров отметил, что в настоящее время в России также царит психологическая напряженность среди населения, безвыходная ситуация, порожденная войной:

"Переводить стрелки, оказывать давление на представителей других народов, чтобы отвлечь внимание от конфликта (с Украиной - ред.), само по себе является преступлением. Такие шаги в конечном итоге могут обернуться против самого российского государства. Мы не хотим роста напряженности, однако азербайджанская сторона будет вынуждена предпринять необходимые шаги для предотвращения подобных случаев".