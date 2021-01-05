Депутат: При повышении цен были учтены интересы граждан

При принятии решения о повышении цен учитывался комплексный подход к вопросу, а также социальные интересы социально уязвимых слоев населения Азербайджана

“Наблюдаемый на мировом энергетическом рынке рост цен актуализировал вопрос пересмотра стоимости энергоносителей. Глобальная тенденция повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо наблюдается практически во всем мире. На то есть объективные причины. Практика показывает, что принятие своевременных решений предотвращает возможные риски, которые могут возникнуть в соответствующем секторе на более позднем этапе”.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По словам депутата, рост цен, наметившийся в ряде стран мира еще в 2020 году, тут же нашел отражение на потребительском рынке: "Так, например, в 2019-2020 годах в Турции, России, Грузии, Украине, Германии и др. странах мы наблюдали рост цен на бензин и дизельное топливо с 4 до 32%.

В целом же, по данным Международного энергетического агентства, в 2019 году средняя стоимость бензина во всем мире составляла 0,91 доллара за литр, а уже в конце декабря 2020 года бензин стоил 1,04 доллара США, что означает рост на 14% в год. Однако в течение этого периода благодаря проводимой государством социальной и тарифной политике ценовой рынок в Азербайджане оставался стабильным. Так, в нашей стране последняя корректировка цен на дизельное топливо была проведена в 2013 году, а на бензин марки АИ-92 - в 2017 году. Только за минувший период среднемесячная заработная плата по республике составила 425,1 маната и 528,5 маната соответственно. В 2013-2020 годах среднемесячная заработная плата в стране выросла на 66%, а размер пенсий - на 73%.

За 10 месяцев прошлого года (январь-октябрь) среднемесячная заработная плата составила 704,5 маната. То есть наблюдался рост доходов населения, что означает повышение покупательной способности наших граждан. Однако розничные цены на бензин и дизельное топливо не претерпели изменений”.

Депутат также отметил наметившийся за последние годы значительный рост объема импорта автомобилей в Азербайджан: "Так, в 2018 году в страну было импортировано 28 тыс. 876 автомобилей, в 2019 году - 47 тыс.710, а за 11 месяцев 2020 года - 47 тысяч 841 автомобиль. Рост импорта увеличил спрос на бензин и дизельное топливо, что стало одной из причин, побудивших отрегулировать цены. В то же время, начиная с 2019 года, по инициативе президента Азербайджана были реализованы два революционных социальных пакета. В период пандемии реализованы пакеты поддержки населения и бизнеса. Эти два социальных пакета в целом охватили 4,2 млн человека, что эквивалентно 42% населения нашей страны. Финансовый объем пакетов в 2019 году составил 2,3 млрд маната, а в 2020 году - 3 млрд манатов. Все это потребовало объективной оценки в контексте общеэкономических и реальных финансовых отношений”.

По словам Х.Бабаоглу, рост цен на бензин и дизельное топливо не приведет к росту цен в других областях: “А все потому, что параллельно проводятся соответствующие профилактические меры. Так, например, в результате регулирования цен прогнозируются дополнительные поступления в государственный бюджет, которые будут направлены на социально-ориентированные мероприятия в соответствии с проводимой в стране социальной политикой, а это означает защиту социально уязвимых слоев населения. Для нейтрализации влияния роста цен на дизельное топливо на хозяйствующие субъекты, занимающиеся пассажироперевозками, им будет выплачена компенсация. Механизм предоставления компенсации будет обнародован до конца января. Это важный шаг, предпринятый для того, чтобы избежать изменения тарифов на общественный транспорт. Становится очевидно, что при принятии решения о повышении цен учитывался комплексный подход к вопросу, а также социальные интересы социально уязвимых слоев населения нашей страны”.