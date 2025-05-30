Депутат: С помощью ИИ распространяются фейковые видеообращения от имени государственных и общественных деятелей

Организованные преступные группы и отдельные лица прибегают к кибермошенничеству против банковских структур для легализации доходов, полученных преступным путем, и террористической деятельности.

Организованные преступные группы и отдельные лица прибегают к кибермошенничеству против банковских структур для легализации доходов, полученных преступным путем, и террористической деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Низами Сафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что распространение фейковых видеообращений с использованием искусственного интеллекта от имени государственных и общественных деятелей, распространение в социальных сетях недостоверной информации от имени банков, а также хищение крупных денежных средств с банковских карт граждан путем кибермошенничества требуют принятия неотложных мер:

"По официальным данным, в 2024 году гражданам в результате кибермошенничества был нанесен материальный ущерб на сумму более 22 миллионов манатов, а ущерб, причиненный за первые четыре месяца 2025 года, составил более 6 миллионов манатов".

Соответствующие государственные органы принимают все необходимые меры по борьбе с киберпреступностью, но при этом важным аспектом является совершенствование действующего законодательства и принятие профилактических мер с учетом тенденции трансформации преступности в ближайшие годы".