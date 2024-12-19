Депутат: Президент Ильхам Алиев выполнил обещание о возвращении вынужденных переселенцев на родину

Президент Ильхам Алиев выполнил свое обещание о том, что в Азербайджане не останется ни одного палаточного городка, и вынужденные переселенцы вернутся на свою родину.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков на конференции "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии", организованной совместно Исполнительной властью Низаминского района и районной организацией партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Он отметил, что восстановительно-строительные работы на освобожденных территориях находятся под непосредственным контролем главы государства.

"Согласно распоряжению президента, до 2027 года на эти территории будут переселены 34 500 семей, будет построено такое же количество квартир и частных жилых домов", - сказал Мусабеков.