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Депутат предложила временные квоты для увеличения числа женщин в дипломатии

Депутат предложила временные квоты для увеличения числа женщин в дипломатии Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи заявила о возможности введения временных квот для увеличения числа женщин в дипломатии.
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 12:05
Депутат предложила временные квоты для увеличения числа женщин в дипломатии

Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи заявила о возможности введения временных квот для увеличения числа женщин в дипломатии.

Как сообщает Report, об этом депутат заявила в ходе обсуждения нового законопроекта "О дипломатической службе".

Арпадараи отметила, что в Азербайджане недостаточно женщин-послов.

"Я не сторонница квот или позитивной дискриминации, но можно предпринять временные шаги и предоставить привилегии. Это может помочь увеличить число женщин на дипломатической службе", - сказала она.

В свою очередь председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила несогласие с данным предложением. "Вопрос квот может быть актуален для стран, где есть проблема гендерного равенства. В Азербайджане гендерное равенство закреплено в Конституции", - отметила спикер.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Diplomatiya sahəsində qadınların sayının artırılması üçün müvəqqəti kvota tətbiq edilə bilər

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