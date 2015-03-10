Один из депутатов предложил создать передачу "Предпринимательский час"

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня шоу-программы заполонили телеканалы страны. Как-будто других тем для обсуждения нет". Как сообщает Report, об этом заявил депутат Руфат Гулиев при обсуждении во втором чтении на прошедшем 10 марта заседании парламентского комитета по экономической политике законопроекта "О рекламе".

По словам депутата, вместо шоу-программ, нужно отдавать предпочтение патриотическим, просветительским передачам: "Думаю, что нужно создавать передачи, которые могли бы помочь предпринимателям и фермерам. Сегодня в Азербайджане царит атмосфера прозрачного предпринимательства. С этой точки зрения, следует создать программу "Предпринимательский час", предоставить дополнительное эфирное время для передачи "Сельский час", чтобы вновь привлечь внимание населения к сельскому хозяйству".

Депутат заявил также о необходимости трансляции на телеканалах военно-патриотических передач: "Посмотрите, как много места российские и турецкие телеканалы уделяют военно-патриотическим передачам. Этим опытом должны воспользоваться и мы, так как пока живем в условиях войны".