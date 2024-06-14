Депутат: Необходимо строго соблюдать правила касательно сдачи анализов перед вступлением в брак

Депутат: Правила предбрачного медосмотра необходимо строго ужесточить

За 4 месяца текущего года в Азербайджане зафиксировано 14 тыс. браков и 7 тыс. разводов.

Как сообщает Report, депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса прокомментировал данную статистику.

По его мнению, не менее 30% причин разводов связаны с несоблюдением требований о сдаче анализов перед вступлением в брак.

"В десятках семей через несколько месяцев после заключения брака выявляются серьезные заболевания, и опора семьи рушится в самом начале. Поэтому эти правила необходимо ужесточить", - сказал он.