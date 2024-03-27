Депутат: Повышение тарифов на парковку можно только поприветствовать

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Руфат Гулиев поддерживает резкое повышение тарифов на парковку автомобилей в Баку, считая такое решение адекватным.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Руфат Гулиев поддерживает резкое повышение тарифов на парковку автомобилей в Баку, считая такое решение адекватным.

Как сообщил депутат агентству Report, во всех странах мира цены на услуги в центральных частях городов, включая парковку, общественное питание и аренду, в два-три раза выше, чем на периферии.

Он отметил, что подобная практика является распространенной и не вызывает удивления.

"Повышение тарифов на парковку автомобилей в центре города следует приветствовать, особенно учитывая проблемы с транспортными пробками. Это может стимулировать использование общественного транспорта, а также мотивировать граждан парковать автомобили за пределами центра и передвигаться пешком", - добавил депутат.

Напомним, что за последние дни цены на парковочные места в центре Баку увеличились в 2,6 раза, что вызвало негодование среди владельцев автомобилей и стало предметом бурных обсуждений в социальных сетях.