Депутат: Политика Азербайджана по эвакуации в Украине - пример для других стран

Азербайджан всегда делал все возможное для обеспечения безопасности своих граждан. С начала войны в Украине до сегодняшнего дня в соседние страны были эвакуированы около 10 000 наших соотечественников. Также хочу отметить, что эвакуация граждан Азербайджа

Азербайджан всегда делал все возможное для обеспечения безопасности своих граждан. С начала войны в Украине до сегодняшнего дня в соседние страны были эвакуированы около 10 000 наших соотечественников. Также хочу отметить, что эвакуация граждан Азербайджана из Украины находится под личным контролем президента Ильхама Алиева.

Об этом рассказал Report депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров.

По его словам, следует высоко оценивать роль сотрудников посольств в Польше, Молдове, Венгрии, Словакии и Румынии в обеспечении отправки эвакуированных граждан в Азербайджан: "Представители Министерства иностранных дел лично контролируют процесс и делают все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение в нашу страну даже тех граждан, у которых возникли проблемы с документами".

Отметим, что 3 138 граждан Азербайджана эвакуированы из Украины на родину. В их числе 1 908 человек, эвакуированных чартерными рейсами, и 1 263 человека, эвакуированных наземным путем.