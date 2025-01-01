Депутат: Политический курс Ильхама Алиева отвечает вызовам времени

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева успешна, поскольку основана на требованиях времени и реалиях сегодняшнего дня.

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева успешна, поскольку основана на требованиях времени и реалиях сегодняшнего дня.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев.

Он отметил, что в основе этой политики лежат обеспечение полной независимости и суверенитета Азербайджана, улучшение благосостояния народа, обеспечение национальных интересов, укрепление армии, защита границ и повышение авторитета государства на международной арене.

"В ходе Отечественной войны 2020 года и 24-часовой локальной антитеррористической операции ясно проявилось стремление к единству, мобилизации в борьбе за Родину, народ и землю. Добиться Победы, защитить ее и еще больше укрепить независимость страны - почетная и гордая обязанность каждого главы государства", - подчеркнул Рзаев.

По его словам, борьба Верховного главнокомандующего за освобождение азербайджанских земель от врага, героизм армии и народа в этой борьбе еще раз доказали, что политика Ильхама Алиева основана на справедливости и международных нормах.

"Победа Азербайджана создала новые реалии, которые являются примером для всего мира. Без учета происходящих в мире событий, напряженных процессов и формирования политического курса на основе существующих реалий невозможно добиться успеха на международной арене", - отметил парламентарий.

Рзаев подчеркнул, что Азербайджан превратился в центр силы на Южном Кавказе и является лидирующим государством региона. "Несмотря на победу Азербайджана, президент по-прежнему придерживается позиции мира в отношении Армении. Он рекомендует Еревану подписать мирный договор. Призывы главы государства к демократии, миру и спокойствию с одобрением воспринимаются не только гражданами страны, но и другими миролюбивыми силами мира. Многие общественно-политические деятели и главы государств высоко оценивают деятельность Ильхама Алиева. Это повод для гордости нашего народа", - добавил депутат.