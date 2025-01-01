О нас

Депутат: Политический курс Ильхама Алиева отвечает вызовам времени

Депутат: Политический курс Ильхама Алиева отвечает вызовам времени Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева успешна, поскольку основана на требованиях времени и реалиях сегодняшнего дня.
Внутренняя политика
1 января 2025 г. 14:43
Депутат: Политический курс Ильхама Алиева отвечает вызовам времени

Политика президента Азербайджана Ильхама Алиева успешна, поскольку основана на требованиях времени и реалиях сегодняшнего дня.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев.

Он отметил, что в основе этой политики лежат обеспечение полной независимости и суверенитета Азербайджана, улучшение благосостояния народа, обеспечение национальных интересов, укрепление армии, защита границ и повышение авторитета государства на международной арене.

"В ходе Отечественной войны 2020 года и 24-часовой локальной антитеррористической операции ясно проявилось стремление к единству, мобилизации в борьбе за Родину, народ и землю. Добиться Победы, защитить ее и еще больше укрепить независимость страны - почетная и гордая обязанность каждого главы государства", - подчеркнул Рзаев.

По его словам, борьба Верховного главнокомандующего за освобождение азербайджанских земель от врага, героизм армии и народа в этой борьбе еще раз доказали, что политика Ильхама Алиева основана на справедливости и международных нормах.

"Победа Азербайджана создала новые реалии, которые являются примером для всего мира. Без учета происходящих в мире событий, напряженных процессов и формирования политического курса на основе существующих реалий невозможно добиться успеха на международной арене", - отметил парламентарий.

Рзаев подчеркнул, что Азербайджан превратился в центр силы на Южном Кавказе и является лидирующим государством региона. "Несмотря на победу Азербайджана, президент по-прежнему придерживается позиции мира в отношении Армении. Он рекомендует Еревану подписать мирный договор. Призывы главы государства к демократии, миру и спокойствию с одобрением воспринимаются не только гражданами страны, но и другими миролюбивыми силами мира. Многие общественно-политические деятели и главы государств высоко оценивают деятельность Ильхама Алиева. Это повод для гордости нашего народа", - добавил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət dövrün tələblərinə, günün reallıqlarına əsaslandığı üçün uğurludur - RƏY

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi