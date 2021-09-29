Депутат: Политические партии поддерживают правительство в общенациональных вопросах

"Во время 44-дневной Отечественной войны политические партии продемонстрировали достаточную солидарность".

"Во время 44-дневной Отечественной войны политические партии продемонстрировали достаточную солидарность".

Об этом Report заявил председатель партии "Единство", депутат Милли Меджлиса Азербайджана Таир Керимли.

По его словам, во время войны политические партии неоднократно выступали с заявлениями относительно агрессии армян: "Руководимая мною политическая партия выступила с 40 подобными обращениями на иностранных языках".

T.Керимли отметил, что с первого дня Отечественной войны действующие в Азербайджане политические партии, тесно объединившись вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, заняли единую общенародную, общегосударственную позицию.

Председатель партии подчеркнул, что единственной целью всех политических сил является поддержка еще большего развития нашей страны и активное участие в этом процессе: "Политические реформы, служащие национальной солидарности и здоровому диалогу в Азербайджане, открыли путь к важным новшествам. В настоящее время наша страна переживает период превосходства национальных интересов. В результате диалога власти и оппозиции в стране сформировались здоровые отношения большинства политических партий как с властью, так и друг с другом, сформировалась единая позиция по общегосударственным вопросам. Следует отметить, что именно атмосфера политического диалога в стране обеспечила объединение большинства политических организаций, ведущих институтов гражданского общества, интеллигенции, общественных активистов вокруг основополагающих принципов государственности в период 44-дневной Отечественной войны".

T.Керимли отметил, что освобождение земель от вражеской оккупации с минимальными потерями за 44 дня стало большой радостью и гордостью для азербайджанского народа: "Территориальная целостность Азербайджана восстановлена. В результате Отечественной войны был положен конец оккупационной политике Армении. За счет мужества, решимости наших героических воинов, ценой крови наших шехидов весь мир стал свидетелем славной победы Азербайджана. Несмотря на постоянное давление и угрозы со стороны определенных кругов, Азербайджан одержал победу. Благодаря этой победе раз и навсегда был положен конец мифу о сильной армянской армии и другим армянским мифам. Сегодня действующие в Азербайджане политические партии поддерживают правительство в общенациональных вопросах, как и во время Отечественной войны".