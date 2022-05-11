О нас
Аудио новости

Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер

Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер "Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 10 мая в города Физули и Шушу сопровождалась церемониями по закладке фундамента новых объектов. В то же время глава государства и первая леди ознакомились с проделанными работа
Внутренняя политика
11 мая 2022 г. 16:55
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер

"Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 10 мая в города Физули и Шушу сопровождалась церемониями по закладке фундамента новых объектов. В то же время глава государства и первая леди ознакомились с проделанными работами".

Этими мыслями с Report поделилась депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

По ее словам, эта поездка носит символический характер:

"10 мая – день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Ему принадлежат большие заслуги в развитии Шуши, после возвращения к власти он сделал многое для освобождения оккупированных территорий, в том числе Шуши. Гейдар Алиев говорил, что "без Шуши нет Карабаха, без Карабаха нет Азербайджана". Основным направлением его политики было восстановление территориальной целостности нашей страны. Успешно продолжающий политику общенационального лидера, победоносный Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев выполнил завещание отца, мечта Гейдара Алиева об освобождении Карабаха исполнилась".

Депутат подчеркнула, что Карабах и Восточный Зангезур сегодня превратились в крупный строительный центр:

"После исторической победы беспрерывно продолжаются восстановительные работы. Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева лично контролируют работы по восстановлению деоккупированных территорий. Очередная поездка президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физули и Шушу с этой точки зрения имела большое значение".

"Еще ни в одной стране за 6-7 месяцев не строился международный аэропорт. Это очередной показатель мощи Азербайджана, неустанного, самоотверженного труда президента. За счет сдачи в эксплуатацию Физулинского аэропорта и Дороги Победы из Баку и многих стран мира можно попасть в Карабах и Шушу за короткое время", - сказала Ф.Йылдырым.

Депутат отметила особую роль Фонда Гейдара Алиева в восстановительных работах, проводимых в Шуше.

"Мы с гордостью можем сказать, что город Шуша, отмечающий 270-летие, возрождается, становясь еще краше и возвращая свою былую славу", - добавила депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Füzuli və Şuşaya 10 may səfəri rəmzi xarakter daşıyır" - AÇIQLAMA

Самое важное

Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
10 мая 2022 г. 22:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi