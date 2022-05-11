Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер

"Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 10 мая в города Физули и Шушу сопровождалась церемониями по закладке фундамента новых объектов. В то же время глава государства и первая леди ознакомились с проделанными работа

"Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 10 мая в города Физули и Шушу сопровождалась церемониями по закладке фундамента новых объектов. В то же время глава государства и первая леди ознакомились с проделанными работами".

Этими мыслями с Report поделилась депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

По ее словам, эта поездка носит символический характер:

"10 мая – день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Ему принадлежат большие заслуги в развитии Шуши, после возвращения к власти он сделал многое для освобождения оккупированных территорий, в том числе Шуши. Гейдар Алиев говорил, что "без Шуши нет Карабаха, без Карабаха нет Азербайджана". Основным направлением его политики было восстановление территориальной целостности нашей страны. Успешно продолжающий политику общенационального лидера, победоносный Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев выполнил завещание отца, мечта Гейдара Алиева об освобождении Карабаха исполнилась".

Депутат подчеркнула, что Карабах и Восточный Зангезур сегодня превратились в крупный строительный центр:

"После исторической победы беспрерывно продолжаются восстановительные работы. Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева лично контролируют работы по восстановлению деоккупированных территорий. Очередная поездка президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физули и Шушу с этой точки зрения имела большое значение".

"Еще ни в одной стране за 6-7 месяцев не строился международный аэропорт. Это очередной показатель мощи Азербайджана, неустанного, самоотверженного труда президента. За счет сдачи в эксплуатацию Физулинского аэропорта и Дороги Победы из Баку и многих стран мира можно попасть в Карабах и Шушу за короткое время", - сказала Ф.Йылдырым.

Депутат отметила особую роль Фонда Гейдара Алиева в восстановительных работах, проводимых в Шуше.

"Мы с гордостью можем сказать, что город Шуша, отмечающий 270-летие, возрождается, становясь еще краше и возвращая свою былую славу", - добавила депутат.