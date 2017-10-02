Депутат поднял вопрос о наказании завотделом ИВ, поддерживающего "независимость" Иракского Курдистана

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе был поднят вопрос о наказании заведующего юридическим отделом Исполнительной власти Лачинского района Физули Танрывердиева.

Как сообщает Report, выступивший на сегодняшнем пленарном заседании депутат Вахид Ахмедов предложил наказать Ф. Танрывердиева: "Я прошу у Закира Гаралова отнестись к этому вопросу внимательно. В отношении лиц, высказывания и позиция которых наносит вред независимости и территориальной целостности Азербайджана, должны приниматься меры. Как может быть такое, что ты сам ходишь с паспортом гражданина Азербайджана, но пропагандируешь создание курдского государства. Тем более, что сам чиновник".