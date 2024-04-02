Депутат: Первое нападение армян на азербайджанцев произошло на Рыночной площади в Иреване

Вышел в эфир очередной сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Вышел в эфир очередной сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, гостем журналиста Руфика Исмайылова стал депутат Милли Меджлиса, доктор исторических наук, профессор Муса Гасымлы.

Он рассказал об общественно-политической ситуации, сложившейся в Азербайджане в целом и конкретно в регионе, который когда-то считался территорией Иреванского ханства, на фоне геополитических условий в мире в начале ХХ века.

Ученый отметил, что первое нападение армян на азербайджанцев на Кавказе было организовано не в 1905-1907 и 1918 годах, а в конце XIX века на Рыночной площади в Иреване.