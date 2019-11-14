Депутат: Партия "Мусават" должна сделать заявление для общества в связи с торговлей мигрантами

"С огромным сожалением хочу отметить, что высказывание великого Наполеона Бонапара можно отнести и к поведению сегодняшней оппозиции. Наполеон говорил: "Каждый говорит о том, с чем имеет проблемы". Называющие сегодня себя оппозицией политические группировки заняты именно тем, с чем у них самих проблемы, а именно критикой, оскрблениями в адрес других".

Об этом Report сказал депутат Эльман Насиров, комментируя задержание членов партии "Мусават" в Германии за торговлю мигрантами.

По его словам, члены партии "Мусават" часто высказываются оскорбительно по этим вопросам:

"Они говорят о демократии, свободе, позиционируют себя как глашатаи свободы, но все их шаги, поведение направлены против закона. На днях в Германии была задержана группа азербайджанских мигрантов. Стало известно, что их деятельность заключалась в перевозке мигрантов, обеспечении их политическим убежищем. Среди них были члены азербайджанский оппозиционной партии "Мусават". Общество также осведомлено о недавней попытке этой партии провести несанкционированный пикет".

По словам Э.Насирова, основные их лозунги связаны именно с демократией, правами человека, верховенством закона.

"Если так, то почему они не говорят об этом касательно собственных членов? Члены партии "Мусават" выступают против верховенства закона, демократии, занимаются деятельностью, противоречащей правам и свободам человека не только в Азербайджане, но и в Европе. Это и есть их мысли, связанные с демократией? Народ видит всё это. Проводимая ими политика полностью противоречит их словам. Полагаю, руководство партии "Мусават" должно высказать свою позицию в связи с шагами, которые могут запятнать Азербайджан, сделать заявление для общественности".

Отметим, что минувшим днем в ходе рейдов в более чем 38 домах и рабочих местах в 6 землях Германии были задержаны 7 граждан Азербайджана. В отношении них применен арест. Среди арестованных находятся председатель Европейского координационного совета партии "Мусават" (Мусават ЕКЦ) Ильхам Гасан, член партии "Мусават, зампредседателя Мусават ЕКЦ Мехди Халилбейли, член Мусават ЕКЦ Абдин Джавадов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.