Депутат: Парламент Франции занимается фальсификацией не только истории, но и реальности

Французский парламент занимается фальсификацией не только истории, но и реальности.

Французский парламент занимается фальсификацией не только истории, но и реальности.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев, комментируя резолюцию против Азербайджана, которая может быть принята в Сенате Франции.

"Вместо того, чтобы пытаться преподать нам урок истории и политики, обвинять Турцию в вымышленном "геноциде", Франции следовало бы взглянуть на свою собственную историю. Законодательный орган государства, руки которого обагрены кровью полутора миллионов человек в Алжире, вознамерился обвинить нас в "военном преступлении". Азербайджан возглавляет Движение неприсоединения, вторую по величине в мире международную организацию, насчитывающую более 120 членов. Причем годами", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что страна, причастная к убийствам сотен тысяч людей в одном только Алжире, и ее президент не могут учить других нравственности.

По словам Э.Аллахвердиева, принятие данной резолюции не может стать методом воздействия на Азербайджан и не запугает официальный Баку: "Несколько государств мира признали "армянский геноцид", который является одной из крупнейших политико-исторических авантюр последнего столетия. Франция - одна из первых среди этих государств. Армяне годами сидели и ждали, когда слово "геноцид" сорвется с уст президента США. Байден использовал это выражение. И что произошло? Позиции Турции на международной арене пошатнулись? Или братское государство ослабло? Наоборот, Турция стала еще сильнее, и сегодня ее боятся больше, чем раньше".

По словам депутата, те, кто думают, что Азербайджан что-то потеряет, если за этот документ проголосуют в законодательном органе Франции, ошибаются.

"Язык не поворачивается назвать французский сенат законодательным органом. Это законодательство? Это парламентаризм? Французский парламент занимается фальсификацией не только истории, но и реальности. Для нас эта резолюция будет ничем иным, как клочком бумаги. Возможно, обычный лист бумаги будет более ценным, чем этот документ", – добавил Э.Аллахвердиев.

По мнению депутата, являющегося членом группы дружбы Азербайджан-Франция в Милли Меджлисе, можно также предпринять адекватные шаги против Франции, например, вынести на обсуждение то, что она совершила в Алжире.

"Франция проливала чужую кровь не только в Алжире, но и на всем африканском континенте. Эту тему президент Ильхам Алиев затронул в своей речи на состоявшемся на днях в Алжире саммите Лиги арабских государств. Не знаю, заявлял ли ранее глава какого-либо государства со столь высокой трибуны о деяниях французов в этой мусульманской стране. Но выступление президента Азербайджана опиралось на исторические факты, доказательства. А на что опирается ожидаемая резолюция сената Франции?" - задался вопросом депутат, по мнению которого Париж, предпринимая этот шаг, хочет использовать армян и укрепиться на Южном Кавказе, воспользовавшись ослаблением России в регионе.

Он отметил, что Париж не сможет в полной мере добиться желаемого: "Во-первых, потому что его подход не основывается ни на истории, ни на сегодняшних реалиях. Например, то, что Макрон называет Армению пространством толерантности, вызывает, как минимум, смех. Обвинять в "военном преступлении" Азербайджан, где живут представители различных религий и национальностей, – это проявление открытой враждебности. Мы не должны оставлять подобные выпады без ответа, и выступление президента Ильхама Алиева в Алжире тому подтверждение".

По мнению Э.Аллахвердиева, на то, что Франция не сможет укрепиться в нашем регионе, указывает еще один фактор.

"Франция использует Армению в своих геополитических интересах. Это очевидно, и армяне получают удовольствие от этого. На протяжении всей своей истории они выполняли подобную миссию в отношении различных государств и гордятся своей ролью. Другое дело, что Армения является беднейшей страной в регионе, без каких-либо экономических рычагов и перспектив. Азербайджан же является политическим и экономическим лидером, а после Отечественной войны - еще и военным лидером региона. Так что неясно, окупится ли эта игра Парижа", - заключил депутат.