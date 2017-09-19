Депутат: Памятники Ленину, Сталину, "26 Бакинским комиссарам" следует хранить в определенном месте

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Памятники бывшим лидерам СССР Ленину и Сталину были разрушены. Я и в то время предлагал сохранить их, поместив в определенном месте".

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

По словам депутата, все это история: "Хотя это и печальная история, но она фактически была. Следовало бы в определенном месте хранить памятники, воздвигнутые "26 Бакинским комиссарам", XI Красной Армии и водить туда школьников на экскурсии, чтобы они знали, в честь кого они были в свое время поставлены. К примеру, XI Красную Армию нам представляли как армию-спасительницу. В действительности же, все было иначе. Поэтому, нужно сохранить эти памятники и информировать о них будущие поколения".