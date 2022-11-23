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Депутат о членстве госслужащих в политических партиях

Депутат о членстве госслужащих в политических партиях Сегодня государственные служащие также могут быть членами политических партий
Внутренняя политика
23 ноября 2022 г. 14:54
Депутат о членстве госслужащих в политических партиях

Сегодня государственные служащие также могут быть членами политических партий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли на брифинге, посвященном новой редакции законопроекта "О политических партиях".

По его словам, в статье 20.5 нового законопроекта указано, кто не может быть членом политических партий: "Однако стоит вопрос о неучастии в деятельности политических партий при исполнении государственных обязанностей. Государственный служащий может быть членом политической партии, но его политические взгляды не должны противоречить исполнению служебных обязанностей".

"Государственные служащие осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями закона "О государственной службе". Почему госслужащий не должен быть членом политической партии, за исключением того периода, когда он исполняет свои обязанности?! Мы постараемся прийти к общему знаменателю в ходе дискуссий перед пленарным заседанием" - отметил Гусейнли.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluqçularının siyasi partiya üzvü olub-olmaması məsələsinə aydınlıq gətirilib

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