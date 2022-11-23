Депутат о членстве госслужащих в политических партиях

Сегодня государственные служащие также могут быть членами политических партий.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли на брифинге, посвященном новой редакции законопроекта "О политических партиях".
По его словам, в статье 20.5 нового законопроекта указано, кто не может быть членом политических партий: "Однако стоит вопрос о неучастии в деятельности политических партий при исполнении государственных обязанностей. Государственный служащий может быть членом политической партии, но его политические взгляды не должны противоречить исполнению служебных обязанностей".
"Государственные служащие осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями закона "О государственной службе". Почему госслужащий не должен быть членом политической партии, за исключением того периода, когда он исполняет свои обязанности?! Мы постараемся прийти к общему знаменателю в ходе дискуссий перед пленарным заседанием" - отметил Гусейнли.