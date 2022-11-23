Депутат о членстве госслужащих в политических партиях

Сегодня государственные служащие также могут быть членами политических партий

Сегодня государственные служащие также могут быть членами политических партий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли на брифинге, посвященном новой редакции законопроекта "О политических партиях".

По его словам, в статье 20.5 нового законопроекта указано, кто не может быть членом политических партий: "Однако стоит вопрос о неучастии в деятельности политических партий при исполнении государственных обязанностей. Государственный служащий может быть членом политической партии, но его политические взгляды не должны противоречить исполнению служебных обязанностей".

"Государственные служащие осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями закона "О государственной службе". Почему госслужащий не должен быть членом политической партии, за исключением того периода, когда он исполняет свои обязанности?! Мы постараемся прийти к общему знаменателю в ходе дискуссий перед пленарным заседанием" - отметил Гусейнли.