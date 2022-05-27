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Депутат: Нигде в мире инфраструктурные проекты не реализуются такими темпами

Депутат: Нигде в мире инфраструктурные проекты не реализуются такими темпами Визиты президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 26 мая в Физулинский, Джабраильский и Зангиланский районы, закладка фундамента ряда проектов имеют особое значение во многих аспектах.
Внутренняя политика
27 мая 2022 г. 14:29
Депутат: Нигде в мире инфраструктурные проекты не реализуются такими темпами

Визиты президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 26 мая в Физулинский, Джабраильский и Зангиланский районы, закладка фундамента ряда проектов имеют особое значение во многих аспектах.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он напомнил, что в рамках визита они ознакомились со строительством автомобильной дороги особого значения Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор):

"Они также приняли участие в церемонии закладки станции Солтанлы железнодорожной линии Горадиз-Агбенд на территории Джабраильского района и Джабраильского энергоузла 330/110 кВ. Ожидается, что оба проекта будут успешно реализованы в ближайшее время. С этой целью предпринимаются все необходимые шаги.

В тот же день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Зангиланской мечети и международном аэропорту Зангилан, построенных Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО Pasha Holding. Зангиланский аэропорт внесет свой вклад в развитие региона".

Депутат подчеркнул, что закладка президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур фундамента новых предприятий, уже стала традицией: "Сегодня под непосредственным вниманием и заботой главы нашего государства в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются новые инфраструктурные проекты, ремонтируются и восстанавливаются древние религиозные исторические памятники. Сегодня нигде в мире инфраструктурные проекты не реализуются такими темпами. Азербайджан является примером для мира и в этом вопросе".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzur səfəri: "Dünyanın heç bir yerində infrastruktur layihələri bu sürətlə icra olunmur"

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