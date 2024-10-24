Депутат: Необходимы механизмы финансовой поддержки лиц, пострадавших от минного террора

10:38

Виновные в минном терроре должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на круглом столе на тему "Жертвы наземных мин в Азербайджане: достижения и предстоящие задачи".

Он также отметил, что необходимо разработать механизмы страхования для лиц, пострадавших от минного террора. "Они нуждаются не только в медико-психологической, но и в материальной поддержке. Люди становятся жертвами мин в результате несчастного случая, произошедшего при выполнении своих служебных обязанностей. Мы должны разработать предложения по оказанию помощи таким лицам и внести изменения в законодательство", - сказал депутат.