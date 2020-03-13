Депутат награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Депутат награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

13 марта, 2020 20:14

© Report https://report.az/storage/news/712a03f2bf3789e45d2be4245148255c/31b7bbc4-0fea-480d-a526-95e9d7701d9f_292.jpg Президент Ильхам Алиев наградил депутата Агию Нахчыванлы. Как сообщает Report, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Агия Габиб гызы Нахчыванлы награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

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