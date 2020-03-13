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Депутат награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Депутат награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

© Report

Президент Ильхам Алиев наградил депутата Агию Нахчыванлы.

Как сообщает Report, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Агия Габиб гызы Нахчыванлы награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

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