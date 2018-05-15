Депутат Нагиф Гамзаев: Азербайджанская молодежь будет активно участвовать в проектах Европейского Союза

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Член молодежного и спортивного комитета Милли Меджлиса депутат Нагиф Гамзаев, а также глава отдела по управлению молодёжью и спортом города Гянджи Мушвиг Джафаров были в поездке в португальском городе Кашкайш.

Как сообщает Report, в рамках визита состоялась встреча между председателем комитета Европейского Союза в области науки, исследований и инноваций Карлосом Моедосом, мэром города Кашкайш Карлосом Каррерасом и движением активных молодых лидеров.

Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся молодежной политики, волонтерства, лидерства, международной работы молодежи, занятости молодежи, активности молодежи, а также усиления молодежной политики и обмен опытом.

Депутат Нагиф Гамзаев отметил, что азербайджанская молодежь будет активно участвовать в проектах Европейского Союза.

Прослушали отчет о реализации проекта "Разработка консультационных механизмов для молодежи в ближайших городах" в рамках программы Erasmus+. Получено согласие о разработке, реализации и развитии проекта "Сеть столиц Европейского Молодежного Города", а также разработке совместных проектов в сфере молодежи.