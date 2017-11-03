Депутат: Надеюсь, что до конца года будет указ о помиловании

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Надеюсь, что до конца этого года будет подписан указ о помиловании".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде.

По его словам, это, составная часть внесенных в Уголовный кодекс изменений по гуманизации наказаний: "Цель распоряжения президента от 10 февраля 2017 года "Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества" заключается в том, чтобы сократить число людей в учреждениях по отбыванию наказания".