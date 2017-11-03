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    Депутат: Надеюсь, что до конца года будет указ о помиловании

    Цель распоряжения президента заключается в том, чтобы сократить число людей в учреждениях по отбыванию наказания

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Надеюсь, что до конца этого года будет подписан указ о помиловании".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде.

    По его словам, это, составная часть внесенных в Уголовный кодекс изменений по гуманизации наказаний: "Цель распоряжения президента от 10 февраля 2017 года "Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества" заключается в том, чтобы сократить число людей в учреждениях по отбыванию наказания".

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