Депутат ММ: Западные азербайджанцы вернутся на родные земли лишь правовым путем

Вопрос возвращения депортированных западных азербайджанцев на родные земли будет урегулирован лишь правовым путем.

Вопрос возвращения депортированных западных азербайджанцев на родные земли будет урегулирован лишь правовым путем.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов во время публичных слушаний в Милли Меджлисе на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты".

По его словам, не только внутри страны, но и на международном уровне проводится масштабная работа для обеспечения прав западных азербайджанцев на возвращение.

"В Турции действуют десятки ассоциаций, занимающихся этим вопросом. Есть немалое число и в России. Уверены, что наши соотечественники вернутся в Западный Азербайджан мирным и правовым путем. Еще раз заявляем, что возвращение будет обеспечено без применения танков и оружия, достаточно лишь железной воли главы нашего государства. Для реализации процесса очень важно иметь на руках юридические документы", - сказал он.