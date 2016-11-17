Депутат ММ удостоен премии Международной академии наук исследований тюркского мира

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Адиль Алиев удостоен медали "Altun yıldız" и диплома почетного доктора расположенной в Анкаре Международной академии наук исследований тюркского мира.
Как передает Report, на церемонии награждения присутствовали депутаты, представители спортивной общественности, руководители СМИ.
А.Алиев выразил признательность каждому, кто удостоил его данной награды: "Каждый должен работать во имя государственности".
На мероприятии также выступил руководитель азербайджанского представительства организации Эльчин Искендерзаде.
Затем А.Алиеву были вручены диплом и медаль.
İlkin PirəliАвтор новости
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