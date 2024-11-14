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Депутат: Мины затрудняют восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана

Депутат: Мины затрудняют восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана 14:46
Внутренняя политика
14 ноября 2024 г. 15:05
Депутат: Мины затрудняют восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана

Азербайджан находится в числе стран, наиболее пострадавших от мин.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на дискуссии на тему "Климатическая справедливость на основе прав человека: роль национальных институтов по правам человека" на "полях" COP29.

По его словам, перед Азербайджаном стоит задача по очистке территорий от около 1,5 млн мин, заложенных Арменией в Карабахе.

"Азербайджан не получает достаточной поддержки касательно этой проблемы, и осуществляет масштабную деятельность по разминированию своими силами. Наша страна приобрела специфические знания и опыт, и готова делиться ими с другими странами", - сказал Гурбанов.

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Версия на английском языке MP: Mines hinder reconstruction work in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Deputat: Minalar bərpa işlərinin aparılması və əhalinin köçürülməsi prosesini çətinləşdirir

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