Депутат: Мины затрудняют восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана

14:46

Азербайджан находится в числе стран, наиболее пострадавших от мин.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на дискуссии на тему "Климатическая справедливость на основе прав человека: роль национальных институтов по правам человека" на "полях" COP29.

По его словам, перед Азербайджаном стоит задача по очистке территорий от около 1,5 млн мин, заложенных Арменией в Карабахе.

"Азербайджан не получает достаточной поддержки касательно этой проблемы, и осуществляет масштабную деятельность по разминированию своими силами. Наша страна приобрела специфические знания и опыт, и готова делиться ими с другими странами", - сказал Гурбанов.