Депутат Милли Меджлиса прокомментировал утверждения о приобретении им дома в Карловых Варах

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса, президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев прокомментировал утверждения о приобретении им дома в курортном городе Карловы Вары в Чехии.

В заявлении Report А.Алиев отметил, что дома в Карловых Варах дешевле домов в поселке Сулутепе: "У меня есть дом в этом городе. Что тут необычного?! Дома там достаточно дешевые. Все могут купить там дом".

Отметим, что в российских СМИ была опубликована информации о приобретении недвижимости некоторыми азербайджанскими депутатами и чиновниками в курортном городе Карловы Вары.