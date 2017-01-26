 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Депутат Милли Меджлиса прокомментировал утверждения о приобретении им дома в Карловых Варах

    Там дома дешевле, чем в поселке Сулутепе

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса, президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев прокомментировал утверждения о приобретении им дома в курортном городе Карловы Вары в Чехии. 

    В заявлении Report А.Алиев отметил, что дома в Карловых Варах дешевле домов в поселке Сулутепе: "У меня есть дом в этом городе. Что тут необычного?! Дома там достаточно дешевые. Все могут купить там дом".

    Отметим, что в российских СМИ была опубликована информации о приобретении недвижимости некоторыми азербайджанскими депутатами и чиновниками в курортном городе Карловы Вары. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi