Депутат Милли Меджлиса: Венецианская комиссия не может диктовать Азербайджану

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Вызывает сожаление негативное заключение Венецианской комиссии касательно предстоящего 26 сентября 2016 года в Азербайджане референдума по внесению изменений в Конституцию страны".

Об этом в заявлении Report сказала член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, член Политсовета правящей Партии "Ени Азербайджан" Малахат Ибрагимгызы.

По словам депутата, это голосование проводится по воле народа.

М.Ибрагимгызы напомнила, что проект акта референдума был представлен в Конституционный суд президентом Ильхамом Алиевым: "Идея была поддержана прошедшими регистрацию в Центризбиркоме инициативными группами. Народ также поддерживает изменения в основной закон страны - Конституцию".

Депутат отметила, что Венецианская комиссия не может диктовать Азербайджану: "Это не может быть императивной нормой. Поэтому мы проведем референдум, являющийся волей народа. Азербайджан не должен придавать значение подобным вещам. Слова, сказанные президентом Ильхамом Алиевым на встрече с представителями Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан, можно также отнести к Венецианской комиссии".

М.Ибрагимгызы подчеркнула, что мнение Венецианской комиссии не может повлиять на общий процесс: "Разве все предыдущие заключения комиссии были положительными? Они постоянно выступали с позиции двойных стандартов и демонстрировали проармянскую позицию. Народ уже привык к подобным двойным стандартам".