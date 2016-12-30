Депутат Милли Меджлиса понесла тяжелую утрату

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Директор института востоковедения имени Зии Буньядова НАНА, член-корреспондент академии, депутат Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева понесла тяжелую утрату.
Как сообщает Report, скончался брат Г.Бахшалиевой Ариф Бахшалиев.
Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Директор института востоковедения имени Зии Буньядова НАНА, член-корреспондент академии, депутат Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева понесла тяжелую утрату.
Как сообщает Report, скончался брат Г.Бахшалиевой Ариф Бахшалиев.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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