Депутат Милли Меджлиса понесла тяжелую утрату

30 декабря, 2016 09:38

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Директор института востоковедения имени Зии Буньядова НАНА, член-корреспондент академии, депутат Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева понесла тяжелую утрату. Как сообщает Report, скончался брат Г.Бахшалиевой Ариф Бахшалиев.