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    Депутат Милли Меджлиса понесла тяжелую утрату

    Скончался брат Говхар Бахшалиевой Ариф Бахшалиев

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Директор института востоковедения имени Зии Буньядова НАНА, член-корреспондент академии, депутат Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева понесла тяжелую утрату.

    Как сообщает Report, скончался брат Г.Бахшалиевой Ариф Бахшалиев.

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