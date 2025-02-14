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Депутат Милли Меджлиса назвал главную цель террористов "Лесные братья"

Депутат Милли Меджлиса назвал главную цель террористов "Лесные братья" Главной целью террористической группировки "Лесные братья" было вызвать недоверие к государству.
Внутренняя политика
14 февраля 2025 г. 23:34
Депутат Милли Меджлиса назвал главную цель террористов Лесные братья

Главной целью террористической группировки "Лесные братья" было вызвать недоверие к государству.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев в программе Hədəf на Азербайджанском Телевидении.

Депутат отметил, что в последнее время террористические угрозы реализуются через радикальные религиозные организации. По его словам, основная деятельность террористов направлена на порождение сепаратизма, расовой и религиозной дискриминации, недоверия к государству.

"Органы безопасности Азербайджана провели против них (членов террористической организации "Лесные братья" - ред.) уникальную операцию", - подчеркнул А.Нагиев.

Напомним, что члены упомянутой экстремистской группировки были ликвидированы в сентябре 2008 года в ходе операции "Гартал".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Meşə qardaşları” terror qruplaşmasının əsas məqsədi dövlətə qarşı inamsızlıq yaratmaq olub

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