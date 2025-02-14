Депутат Милли Меджлиса назвал главную цель террористов "Лесные братья"

Главной целью террористической группировки "Лесные братья" было вызвать недоверие к государству.

Главной целью террористической группировки "Лесные братья" было вызвать недоверие к государству.

Как сообщает Report , об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев в программе Hədəf на Азербайджанском Телевидении.

Депутат отметил, что в последнее время террористические угрозы реализуются через радикальные религиозные организации. По его словам, основная деятельность террористов направлена на порождение сепаратизма, расовой и религиозной дискриминации, недоверия к государству.

"Органы безопасности Азербайджана провели против них (членов террористической организации "Лесные братья" - ред.) уникальную операцию", - подчеркнул А.Нагиев.

Напомним, что члены упомянутой экстремистской группировки были ликвидированы в сентябре 2008 года в ходе операции "Гартал".