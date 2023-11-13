Депутат Милли Меджлиса призвал разработать отдельную стратегию развития освобожденных территорий

Необходимо разработать отдельную стратегию развития освобожденных от оккупации территорий.

Необходимо разработать отдельную стратегию развития освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир сказал в ходе обсуждения законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год” на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что в рамках данной стратегии будет целесообразно привлечь средства из внешних источников для восстановления этих территорий.

Депутат добавил, что, по предварительным прогнозам, для восстановления освобожденных территорий необходимо 50-55 млрд манатов, или называются даже большие суммы.

"Я считаю, что эта сумма выходит за рамки возможностей государственного бюджета и означает дополнительную нагрузку. Поэтому на будущее должна быть разработана отдельная стратегия развития освобожденных от оккупации территорий", - сказал Мирбашир.