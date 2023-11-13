Депутат Милли Меджлиса призвал разработать отдельную стратегию развития освобожденных территорий

Необходимо разработать отдельную стратегию развития освобожденных от оккупации территорий.
Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир сказал в ходе обсуждения законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год” на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Он отметил, что в рамках данной стратегии будет целесообразно привлечь средства из внешних источников для восстановления этих территорий.
Депутат добавил, что, по предварительным прогнозам, для восстановления освобожденных территорий необходимо 50-55 млрд манатов, или называются даже большие суммы.
"Я считаю, что эта сумма выходит за рамки возможностей государственного бюджета и означает дополнительную нагрузку. Поэтому на будущее должна быть разработана отдельная стратегия развития освобожденных от оккупации территорий", - сказал Мирбашир.