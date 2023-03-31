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Депутат: Международное сообщество не дало правовой и политической оценки геноциду азербайджанцев

Депутат: Международное сообщество не дало правовой и политической оценки геноциду азербайджанцев К сожалению, международное сообщество не дало правовой и политической оценки геноциду, совершенному армянами против азербайджанцев.
Внутренняя политика
31 марта 2023 г. 13:19
Депутат: Международное сообщество не дало правовой и политической оценки геноциду азербайджанцев

К сожалению, международное сообщество не дало правовой и политической оценки геноциду, совершенному армянами против азербайджанцев.

Об этом заявил заместитель председателя Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу в интервью северному бюро Report.

По его словам, на этапе своего раннего развития азербайджанский народ и государство прошли очень тяжелые испытания.

"С 30 марта по 4 апреля 1918 года армянами был совершен геноцид против азербайджанского населения на всей территории нашей страны и за пределами сегодняшнего Азербайджана. К сожалению, эти события не получили правовой и политической оценки. В 1918 году правительство Азербайджанской Демократической Республики создало следственную комиссию для расследования тяжких преступлений, совершенных армянами. Однако, поскольку Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, эта работа так и не была завершена", - сказал он.

Депутат напомнил, что только спустя 80 лет – 26 марта 1998 года, подписанием общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указа "О геноциде азербайджанцев" тем страшным событиям была дана адекватная политическая оценка, а 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

Сегодня в Губе в связи с Днем геноцида азербайджанцев 31 марта проходит конференция на тему "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида: в контексте исторических фактов".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Beynəlxalq ictimaiyyət azərbaycanlıların soyqırımına hüquqi və siyasi qiymət verməyib”

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