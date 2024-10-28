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Депутат: Клеветническая кампания Европарламента не сможет повлиять на политическую волю Азербайджана

Депутат: Клеветническая кампания Европарламента не сможет повлиять на политическую волю Азербайджана Клеветническая кампания Европейского парламента, состоящая из голословных обвинений, не сможет повлиять на политическую волю Азербайджана.
Внутренняя политика
28 октября 2024 г. 11:16
Депутат: Клеветническая кампания Европарламента не сможет повлиять на политическую волю Азербайджана

Клеветническая кампания Европейского парламента, состоящая из голословных обвинений, не сможет повлиять на политическую волю Азербайджана.

Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова.

По ее словам, за последние 35 лет масштабы клеветы и предвзятости Европарламента только возросли.

"Резолюция Европарламента "Нарушения прав человека в Азербайджане и состояние международного права в отношении Армении" состоит из клеветы и необоснованных обвинений. Организация не отказывается от своей предвзятости и лицемерия. Официальный Баку не принимает ни одно из озвученных вымышленных обвинений", - подчеркнула Мамедова.

Она отметила, что институты Евросоюза должны понять - с Азербайджаном нельзя разговаривать на языке угроз и шантажа.

Мамедова также обвинила членов Европарламента в нарушении свободы слова в вопросах, затронутых в резолюции. По ее словам, они тем самым пытаются воспрепятствовать возвращению около 300 тыс. западных азербайджанцев на свои исторические земли.

Депутат подчеркнула, что подобная предвзятая, несправедливая и игнорирующая международное право клеветническая кампания не сможет повлиять на политическую волю Азербайджана.

"Продолжение клеветнической кампании против Азербайджана через различные институты ЕС, предвзятые шаги поощряют реваншизм в Армении и наносят ущерб усилиям по установлению мира в регионе", - добавила парламентарий.

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Версия на английском языке MP: European Parliament's smear campaign affect Azerbaijan's political will
Версия на азербайджанском языке Nigar Məmmədova: Avropa Parlamentinin qarayaxma kampaniyası Azərbaycanı siyasi iradəsindən döndərə bilməyəcək

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