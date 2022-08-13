Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении

В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, предусматривалось строительство новой дороги, соединяющей Армению с Ханкенди.

В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, предусматривалось строительство новой дороги, соединяющей Армению с Ханкенди. Азербайджан взял на себя строительство этой дороги, и оно уже завершено.

Об этом Report сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат от Лачына Махир Аббасзаде.

По его словам, построенная Азербайджаном новая дорога полностью соответствует мировым стандартам.

"Сами армяне признают, что новая дорога выполнена качественно. Президент Ильхам Алиев во вчерашнем интервью телеканалу AzTV отметил, что такой качественной дороги не было в истории не только Карабаха, но и Армении. Это действительно так. Во время прокладки этой дороги армянская сторона прибегала к различным провокациям. Они вели пропаганду о том, что новая дорога опасна. Но в итоге получилось так, как заявил Азербайджан. Мы уже завершили прокладку новой дороги. Из заявления главы государства также следует, что в ближайшее время посты российского миротворческого контингента в городе Лачын, селах Сус, Забух будут передислоцированы со старой дороги на новую, а город Лачын, села Сус и Забух вновь перейдут под контроль Азербайджана", - отметил депутат.

M.Аббасзаде отметил, что лачынцы с нетерпением ждут дня, когда навсегда вернутся в родные края: "Как сказал президент Ильхам Алиев: "Мы должны вернуться в Лачын, Забух, Сус. Я дал указание Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев связаться с жителями города Лачын и сел Сус и Забух, и мы в скором времени вернем их в родные места"".

По словам депутата, это большая радость для лачынцев: "Мы счастливы были услышать эту новость от главы нашего государства. Могу с уверенностью сказать, что благодаря дальновидной политике президента Ильхама Алиева, вниманию и заботе первого вице-президента Мехрибан Алиевой бывшие вынужденные переселенцы в ближайшее время навсегда вернутся в родные края".