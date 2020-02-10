Депутат из Грузии: Любой политический процесс в Азербайджане значим и для нас

"Мы, как Грузия, всегда поддерживали территориальную целостность, суверенитет Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал член парламента Грузии-азербайджанец Савалан Мирзоев, прибывший в составе делегации для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

По его словам, Азербайджан – основной партнер Грузии: "Любой политический процесс в этой стране имеет для нас большое значение. В этом году парламентские выборы должны пройти и в Грузии. Проведение выборов в Азербайджане в подобных демократических условиях является импульсом для развития демократии в регионе. Азербайджанский народ своим выбором еще раз показал поддержку государственности Азербайджана".

С.Мирзоев подчеркнул, что выборы в Азербайджане прошли в демократических условиях: "Как члены парламента Грузии, мы пронаблюдали за 11-ю участками. В этих участках избиратели, члены различных партий и члены комиссии сказали нам, что выборы проходят прозрачно. Мы связались также с партнерскими нам странами, отправившими сюда наблюдательные миссии. Они также отметили, что для избирателей и наблюдателей созданы условия на высоком уровне".