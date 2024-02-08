Депутат из Боснии и Герцеговины: Выборы прошли без инцидентов и по международным стандартам

Выборы в Азербайджане прошли без инцидентов и в соответствии с международными стандартами.

Выборы в Азербайджане прошли без инцидентов и в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель делегации парламента Боснии и Герцеговины Джемал Смажик на пресс-конференции по итогам наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Он отметил, что избирательный процесс был хорошо организован на всех этапах: "Проведение выборов в демократической среде означает, что все было организовано по правилам. Верю, что Азербайджан, обеспечит построение светлого будущего. Я уверен, что дружеские отношения между двумя странами будут продолжаться и в будущем".