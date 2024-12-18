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Депутат: Интерес к волонтерской деятельности в Азербайджане растет из года в год

Депутат: Интерес к волонтерской деятельности в Азербайджане растет из года в год
Внутренняя политика
18 декабря 2024 г. 17:20
Депутат: Интерес к волонтерской деятельности в Азербайджане растет из года в год

В Азербайджане наблюдается рост интереса к волонтерской деятельности из года в год.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на конференции, посвященной зеленому будущему.

По ее словам, за сутки для участия в COP29 в качестве волонтеров зарегистрировались девять тысяч человек.

"В период COP29 регистрацию прошли 16 тыс. волонтеров. Три тысячи из них действовали в качестве волонтеров. Мы были приятно удивлены, когда за один день зарегистрировались девять тысяч человек, желающих стать волонтерами. Это показывает, что активность волонтеров выше, чем ожидалось", - сказала Арпадараи.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətinə maraq ildən-ilə artır

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