Депутат: Информация о вандализме армян в Ереване должна быть доведена до всех

Страна должны сделать все возможное для донесения до всего мира реалий Западного Азербайджана.

Страна должны сделать все возможное для донесения до всего мира реалий Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана, автор проекта ”Память Западного Азербайджана", депутат Азиз Алекперли на презентации книги "Судьба квартала Тепебаши - последнего образца азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване: разрушение наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожение исторических следов".

По его словам, в квартале Тепебаши, как и ряде других районов старого Иревана, всегда преимущественно жили азербайджанцы.

“Однако время от времени их депортировали из Армении, а принадлежащие им дома, а также мусульманские памятники в городе становились жертвами армянского вандализма. Это должно быть доведено до мировой общественности. Каждый из нас, азербайджанская диаспора и другие структуры должны активно работать в этом направлении", - заявил А.Алекперли.