Депутат Имамверди Исмаилов награжден орденом "Шохрат"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Имамверди Исмаилова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Имамверди Ибиш оглы Исмаилов награжден орденом "Шохрат".

Отметим, что 10 июня Имамверди Исмаилову исполняется 60 лет. Он родился 10 июня 1958 года в селе Венетли Зангиланского района.

С 1995 года является депутатом Милли Меджлиса.