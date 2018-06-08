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    Депутат Имамверди Исмаилов награжден орденом "Шохрат"

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Имамверди Исмаилова орденом "Шохрат". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Имамверди Ибиш оглы Исмаилов награжден орденом "Шохрат".

    Отметим, что 10 июня Имамверди Исмаилову исполняется 60 лет. Он родился 10 июня 1958 года в селе Венетли Зангиланского района. 

    С 1995 года является депутатом Милли Меджлиса. 

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