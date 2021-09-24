Депутат: Ильхам Алиев на ГА ООН призвал международные организации отреагировать на армянский вандализм

"На протяжении всей истории азербайджанский народ периодически подвергался геноциду со стороны армян. В 90-х годах прошлого века азербайджанский народ вновь подвергся подобным бедствиям. На оккупированных землях армяне разрушили все школы, памятники культ

"На протяжении всей истории азербайджанский народ периодически подвергался геноциду со стороны армян. В 90-х годах прошлого века азербайджанский народ вновь подвергся подобным бедствиям. На оккупированных землях армяне разрушили все школы, памятники культуры, кладбища. Были разрушены также мечети и исторические памятники".

Об этом Report сообщил член комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Джейхун Мамедов.

По его словам, Армения совершила чудовищный Ходжалинский геноцид: "Такие же геноциды были совершены в 1905-1918 годах. В Губе, Шемахе, Баку и других регионах армянами были совершены геноциды, в результате которых были убиты тысячи невинных азербайджанцев. Сегодня о судьбе до 4 тысяч азербайджанцев ничего неизвестно. Часть из них была убита, часть взята в плен. Армения до сих пор не предоставляет Азербайджану никакой информации по этому поводу. Международные организации также не относятся к данному вопросу серьезно. Армяне проявили большую жестокость по отношению к гражданским лицам. Хотя никогда, даже в период войны, Азербайджан не проявлял насилия в отношении гражданских лиц Армении. Армяне же убивали детей и стариков с особой жестокостью. Они также осуществили экоцид против природы, уничтожив на оккупированных территориях леса и срубив деревья".

Депутат отметил, что армяне совершали варварские действия и в отношении наших религиозных памятников, мечетей: "За время оккупации армяне разрушили 65 из 67 мечетей, а остальные две мечети использовали в качестве хлева. Президент Ильхам Алиев на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе ежегодных обсуждений на уровне глав государств и правительств особо коснулся этого вопроса, озвучил различные факты о зверствах армян, призвал страны мира, международные организации отреагировать на этот вандализм.

Только в Джебраиле были полностью разрушены пять исторических мечетей. Оккупанты пытались арменизировать многие албанские храмы, часть из них полностью разрушена. Армяне полностью разрушили не только албанские церкви, но и Русскую Православную Церковь в Ходжавендском районе. А в Азербайджане армянская церковь в центре Баку с 5 тысячами единиц литературы внутри охраняется государством. В отличие от армян, мы с уважением относимся ко всем религиозным памятникам, независимо от их религиозной принадлежности. Это и есть азербайджанская реальность. Именно благодаря этой политике и подходу Азербайджан – один из признанных центров мультикультурализма в мире", - подчеркнул Дж.Мамедов.