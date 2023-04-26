Депутат: Ханкендинский офис МККК должен подчиняться представительству в Баку, а не в Ереване

После установления погранично-пропускного пункта на Лачынском участке государственной границы с Арменией будут предотвращены незаконные въезд и перевозка грузов на территорию Азербайджана. Известно, что в этом процессе после Отечественной войны 2020 года,

После установления погранично-пропускного пункта на Лачынском участке государственной границы с Арменией будут предотвращены незаконные въезд и перевозка грузов на территорию Азербайджана. Известно, что в этом процессе после Отечественной войны 2020 года, и особенно после начала акции протеста азербайджанских экологов на дороге Лачын-Ханкенди, также активно участвует Международный комитет Красного Креста (МККК). Так называемый "госминистр" сепаратистов Гурген Нерсисян уже заявил, что с момента установления погранично-пропускного пункта МККК не имеет возможности осуществлять грузоперевозки, предназначенные для армян в Карабахе. Как будет регулироваться этот процесс после того, как начнут действовать таможенные и пограничные процедуры в Лачыне? Депутат Эльнур Аллахвердиев считает, что ханкендинский офис МККК должен подчиняться его представительству в Баку, а не в Ереване:

- Есть очень простое решение этой проблемы: представительство комитета Красного Креста в Ханкенди должно быть связано с офисом в Баку, а не в Ереване. После войны 2020 года ситуация в регионе полностью изменилась, возникли новые реалии. Думаю, Красный Крест также должен учитывать эти реалии и отказаться от практики последних 30 лет. Реальность такова, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, взял под контроль всю транспортно-коммуникационную систему, наши законы и Конституция работают на азербайджанских землях, освобожденных от оккупации. У каждого государства есть границы, и его территориальную целостность следует уважать. Красный Крест должен это учитывать и наладить деятельность в этом направлении не со своим представительством в Ереване, а с офисом в Баку.

– Что в таком случае будет с работой, проводимой комитетом, например, с перевозкой гуманитарных грузов, обеспечением находящихся в Карабахе армян медицинской помощью и медикаментами?

– Азербайджан неоднократно заявлял на официальном уровне, что армянское население Карабаха является нашими гражданами, и люди, не участвовавшие в преступлениях против нашей страны и народа, могут восстановить наше гражданство и жить, как все. Азербайджанское государство на самом высоком уровне гарантирует этот процесс. Эти гарантии и являются решением упомянутых вами моментов. С момента начала акции экологов наше государство несколько раз заявляло, что готово удовлетворить все гуманитарные потребности проживающего там населения. Речь идет о любой помощи, в том числе обеспечении продуктами питания и медикаментами. Если вы помните, наша бригада скорой медицинской помощи помогла армянскому жителю и доставила его в больницу в Ханкенди. Это наглядный ответ на все вопросы. Если нужны лекарства, Красный Крест может решить эту проблему в координации с Бакинским офисом. Должно быть именно так. Наши запасы лекарств ничуть не меньше, чем в Армении, равно как и продовольственные запасы. Подобные вопросы решит процесс реинтеграции. В этом контексте Красный Крест также должен внести изменения в свою деятельность.

– Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы все это реализовать?

– Знаете, процессы идут так быстро и находятся на такой стадии, что выход остается только один: принять реальность. В Армении не должны пытаться создавать искусственные препятствия, а армяне в Карабахе не должны обманывать себя, надеясь на что-то. Они должны смириться с реальностью, принять наше гражданство и жить своей мирной жизнью. Остальные вопросы будет решать азербайджанское государство.