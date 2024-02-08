О нас

Депутат Госдумы: Граждане на выборах поддержали победный курс Ильхама Алиева

Депутат Госдумы: Граждане на выборах поддержали победный курс Ильхама Алиева Избиратели в Азербайджане принимали активное участие в голосовании, тем самым продемонстрировали свою поддержку победному курсу, который ведет президент страны Ильхам Алиев.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 12:06
Депутат Госдумы: Граждане на выборах поддержали победный курс Ильхама Алиева

Избиратели в Азербайджане принимали активное участие в голосовании, тем самым продемонстрировали свою поддержку победному курсу, который ведет президент страны Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Госдумы России Александр Ющенко на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

"Голосование прошло дисциплинированно, граждане принимали активное участие в голосовании. Тем самым люди продемонстрировали свою поддержку тому победному курсу, который ведет президент Ильхам Алиев", - сказал политик.

Ющенко подчеркнул, что Азербайджан является одной из стран, придерживающихся своего независимого политического курса.

"Такие страны побеждают в глобальном противостоянии, когда выполняют три основных условия. Первое – это мобилизация всех ресурсов. Второе – обеспечение единства и сплоченности населения. И третье – сильная экономика, основанная на современных научно-технических достижениях. Мы стали свидетелями всех трех достижений во время выборов в Азербайджане",- сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian MP: Citizens supported victorious course of Ilham Aliyev in elections
Версия на азербайджанском языке Dövlət Dumasının deputatı: “Vətəndaşlar seçkilərdə İlham Əliyevin qalibiyyət kursunu dəstəklədilər”

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi