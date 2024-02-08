Депутат Госдумы: Граждане на выборах поддержали победный курс Ильхама Алиева

Избиратели в Азербайджане принимали активное участие в голосовании, тем самым продемонстрировали свою поддержку победному курсу, который ведет президент страны Ильхам Алиев.

Избиратели в Азербайджане принимали активное участие в голосовании, тем самым продемонстрировали свою поддержку победному курсу, который ведет президент страны Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Госдумы России Александр Ющенко на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

"Голосование прошло дисциплинированно, граждане принимали активное участие в голосовании. Тем самым люди продемонстрировали свою поддержку тому победному курсу, который ведет президент Ильхам Алиев", - сказал политик.

Ющенко подчеркнул, что Азербайджан является одной из стран, придерживающихся своего независимого политического курса.

"Такие страны побеждают в глобальном противостоянии, когда выполняют три основных условия. Первое – это мобилизация всех ресурсов. Второе – обеспечение единства и сплоченности населения. И третье – сильная экономика, основанная на современных научно-технических достижениях. Мы стали свидетелями всех трех достижений во время выборов в Азербайджане",- сказал он.