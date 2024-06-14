Депутат: Фундамент сегодняшней победы заложен 15 июня

15 июня - День спасения азербайджанского народа от трагедий, разрушений, потери независимости и уничтожения.

15 июня - День спасения азербайджанского народа от трагедий, разрушений, потери независимости и уничтожения.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов во время выступления на внеочередной сессии парламента 14 июня.

Он отметил, что, если разделить современную историю независимости Азербайджана на несколько этапов, тот период следует охарактеризовать как один из самых тяжелых в истории: “В этот день взоры всего азербайджанского народа были прикованы к Нахчывану и великому лидеру. Спасти Азербайджан от полной оккупации со стороны Армении мог только великий лидер. Рискуя жизнью, Гейдар Алиев спас нашу страну от всех бед и трагедий”.

"К сожалению, некоторые люди забывают о трудных временах. Фундамент нашей сегодняшней победы и триумфа был заложен в тот период”, - добавил Дж.Мамедов.