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Депутат Европарламента побывал в Шуше

Депутат Европарламента побывал в Шуше Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Европарламента Хавьер Нарт побывал в Шуше.
Внутренняя политика
15 мая 2024 г. 17:18
Депутат Европарламента побывал в Шуше

Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Европарламента Хавьер Нарт побывал в Шуше.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Гостю, прибывшему в Шушу, была представлена информация об истории города, его состоянии в период оккупации и строительных работах, о планах по восстановлению исторических памятников, начале процесса возвращения жителей в родной город.

Депутата Европарламента сопровождали глава азербайджанской делегации в комитете Милли Меджлиса по парламентскому сотрудничеству Европейский Союз-Азербайджан Турал Гянджалиев и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Parlamentinin deputatı Şuşada olub

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