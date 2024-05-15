Депутат Европарламента побывал в Шуше

Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Европарламента Хавьер Нарт побывал в Шуше.

Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Европарламента Хавьер Нарт побывал в Шуше.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Гостю, прибывшему в Шушу, была представлена информация об истории города, его состоянии в период оккупации и строительных работах, о планах по восстановлению исторических памятников, начале процесса возвращения жителей в родной город.

Депутата Европарламента сопровождали глава азербайджанской делегации в комитете Милли Меджлиса по парламентскому сотрудничеству Европейский Союз-Азербайджан Турал Гянджалиев и другие официальные лица.