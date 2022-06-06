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Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости

Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости "Если бы общенациональный лидер Гейдар Алиев не вернулся к власти в июне 1993 года по зову народа, сегодня невозможно было бы говорить о независимости Азербайджана".
Внутренняя политика
6 июня 2022 г. 17:24
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости

"Если бы общенациональный лидер Гейдар Алиев не вернулся к власти в июне 1993 года по зову народа, сегодня невозможно было бы говорить о независимости Азербайджана".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса от первого Кяпязского (Гянджинского) избирательного округа №39 Мушфиг Джафаров.

По его словам, события 1993 года в Гяндже были закономерным результатом преступной некомпетентности правительства Народный фронт-Мусават, анархии, хаоса и произвола, царивших в стране.

"В то время потеря правительством Азербайджана контроля над государственными структурами и вооруженными группировками поставила страну перед угрозой гражданской войны летом 1993 года. 4 июня 1993 года в Гяндже произошло вооруженное столкновение между правительственными силами".

Депутат напомнил, что это событие довело углубляющийся военно-политический кризис в Азербайджане до критического уровня и поставило страну на грань гражданской войны:

"В этот тяжелый для Азербайджана период народ пригласил великого лидера Гейдара Алиева из Нахчывана в Баку. Общенациональный лидер принял приглашение народа и правящих кругов республики, прибыл в Баку 9 июня и за короткое время предотвратил гражданскую войну в Азербайджане. Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти уберегло Азербайджан от опасности. Богатый политический опыт, высокие управленческие качества, неиссякаемая любовь к Родине общенационального лидера спасли государственную независимость Азербайджана. Я верю, что Гейдар Алиев, посвятивший жизнь служению своей стране и народу, навсегда останется спасителем в истории независимого Азербайджана".

Джафаров отметил, что сегодня дальновидная и целенаправленная политика общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым: "Экономика нашей страны укрепилась, принимаются последовательные меры по социальной защите населения. В результате политики главы государства сформировался позитивный международный имидж Азербайджана. Все перечисленные факты обусловили нашу историческую победу. После исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Таким образом президент Ильхам Алиев выполнил завещание своего отца и воплотил в жизнь мечту народа".

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Версия на азербайджанском языке "1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmasaydı, bu gün müstəqilliyimizdən söhbət açmaq mümkün olmayacaqdı"

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