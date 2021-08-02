Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА

Сегодня состоялось заседание правления Хачмазской районной организации Партии "Ени Азербайджан".

Сегодня состоялось заседание правления Хачмазской районной организации Партии "Ени Азербайджан".

Как сообщили Report в местном отделение ПЕА, решением правления от 2 августа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Адил оглы Салимов в связи с действиями, подрывающими авторитет партии, исключен из рядов партии.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглы.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Напомним, что Генеральный прокурор Кямран Алиев направил в Милли Меджлис представление "О лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адил оглы Салимова". 2 августа состоялось заседание Дисциплинарной комиссии парламента. Комиссия приняла заключение о лишении неприкосновенности депутата Э.Салимова.

3 августа созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса. На первом заседании сессии будет рассмотрен вопрос "О лишении депутата Милли Меджлиса Салимова Эльданиза Адиль оглы неприкосновенности".