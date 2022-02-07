Депутат Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим он направил обращение председателю Совета прессы Азербайджана Афлатуну Амашову.

Он отметил свое согласие с тем, что текс его публикации на странице Facebook был достаточно жестким, отметив, что писал его в эмоциональном состоянии: "Я просто хотел дать понять, насколько подействовали на меня негативные материалы обо мне. Такой поворот ситуации, а также загруженность работой вынуждают меня подать в отставку с поста члена правления Совета прессы Азербайджана, и я прошу вас принять мою отставку. Желаю Совету прессы Азербайджана больших успехов в деятельности во имя развития СМИ в стране".