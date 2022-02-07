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Депутат Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы

Депутат Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2022 г. 13:24
Депутат Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подал в отставку с поста члена правления Совета прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим он направил обращение председателю Совета прессы Азербайджана Афлатуну Амашову.

Он отметил свое согласие с тем, что текс его публикации на странице Facebook был достаточно жестким, отметив, что писал его в эмоциональном состоянии: "Я просто хотел дать понять, насколько подействовали на меня негативные материалы обо мне. Такой поворот ситуации, а также загруженность работой вынуждают меня подать в отставку с поста члена правления Совета прессы Азербайджана, и я прошу вас принять мою отставку. Желаю Совету прессы Азербайджана больших успехов в деятельности во имя развития СМИ в стране".

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Версия на азербайджанском языке Cavanşir Feyziyev istefa verib

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